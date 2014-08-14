Золото продолжает расти

И азиатская, и американская сессии показали рост цен на «золотые» фьючерсы. Фьючерсы с поставкой на декабрь достигли цены 1314,90 долларов за тройскую унцию. Эксперты предрекают поддержку на USD 1306,00, а сопротивление — на $1319,30.



Всё это происходит на фоне геополитической напряженности в Ираке и Украине. Добавляет цены золоту и ситуация с падением евро, проблемами в Японии и нестабильная позиция доллара. В условиях, когда инвесторы с трудом понимают, чему же стоит верить, они выбирают беспроигрышный вариант - драгоценные металлы. Подросло не только золото, но и серебро, и платина.

