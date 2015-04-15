В валютной паре EUR/USD возникло краткосрочное противоречие...

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:на торгах во вторник курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.0550,пробой сильного уровня сопротивления 1.0610 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.06775 была достигнута в конце европейской сессии; также отметим, что в моменте курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 1.0720,тем не менее, бычьи настроения утихли возле уровня 1.06775, после чего давление на евро (EUR) возобновилось...

Теперь посмотрим на индикаторы:



Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0680, 1.0765/70 и 1.0800.



Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).



Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.



Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.



'Бычий сценарий' развития событий возможен в случае пробоя сильного уровня сопротивления 1.06775, после чего может быть открыт путь к уровням 1.0765 и 1.0800.



'Медвежий сценарий' развития событий возможен в случае пробоя сильного уровня поддержки 1.0610, который может открыть путь к уровням 1.0550 и 1.0460.



Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 14:45 мск. состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 15:30 мск. начнется пресс-конференция ЕЦБ. Оба мероприятия могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.



Уровни сопротивления: 1.06575, 1.06775/80, 1.0700, 1.0720, 1.07625/65, 1.0770, 1.0800



Текущая цена: 1.0634



Уровни поддержки: 1.0610, 1.0580, 1.0550, 1.0520, 1.0490, 1.0460, 1.0410/00

Источник: FxTeam