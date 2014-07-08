Основные события вторника

Понедельник на валютном рынке прошел относительно ровно. Валютная пара EUR/USD достигла целевого уровня 1,3575 и начала бодро карабкаться вверх, к точке 1,3600. Пара GBP/USD скорректировала движение и опустилась в зону 1,7100, однако к вечеру фунт опомнился, и дневная свеча завершилась уже на 1,7130. Пара USD/JPY коррекционно понизилась к отметке 101,80.

Сегодня в 12.30 мск будут опубликованы британские данные по объему промышленного производства в мае. Если реальные данные сильно отойдут от спрогнозированных значений, то валютная пара CBP/USD тоже будет серьезно скорректирована. Объем промышленного производства Британии — один из ключевых показателей, которые стоило ждать на этой неделе.

Если обратить внимание на факторы, которые влияют на экономику слабее, то здесь наш взгляд должен обратиться, например, в сторону Германии: сегодня будет опубликовано сальдо баланса внешней торговли за май. Эксперты ждут падения положительного сальдо 15,7В и 16,2В по сравнению с предыдущими данными: 17,7В и 17,4В. Если же сальдо продемонстрирует более серьезное снижение, то единая европейская валюта имеет все шансы упасть против доллара.

В 13.30 мск выступит с речью вице-президент европейского регулятора, Виктор Констанцио. Еще свежи впечатления от выступления Марио Драги, и всё еще не очень понятны некоторые нюансы изменения монетарной политики региона. Есть все основания полагать, что господин Констанцио разъяснит непонятные моменты, и инвесторы будут более осмысленно строить свои планы.