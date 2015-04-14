$5,9 млрд прибыли у JPMorgan Chase. Теперь ты счастлив, Джейми Даймон?

Исполнительный директор JPMorgan Chase Джеми Даймон не может теперь ни на что жаловаться. Его банк только что сообщил о результатах за первый квартал — показатели вышли намного лучше, чем ожидалось. Квартальная прибыль оценена почти в $6 млрд. Акции JPMorgan Chase (это первый из крупных банков, кто сообщил о своих результатах), уже выросли более чем на 2,16% во вторник.

Банк сообщил о прибыли в $5,9 млрд — это по $1,45 на акцию. В прогнозах Уолл-стрит фигурировала сумма $1,40 за акцию. Доход JPMorgan Chase составил $24,8 млн, что тоже выше прогнозируемых $24,5 млрд. Прибыль банка выросла на 12% по сравнению прошлым годом, а выручка увеличилась на 4%. JPMorgan Chase сообщает о сильном росте своего инвестиционного бизнеса, управления активами и подразделений ипотечного кредитования.

Даймон сказал в своем заявлении, что банк "становится безопаснее и сильнее и завоевывает все большую долю на рынке".

Несмотря на хорошие новости за первый квартал, JPMorgan Chase и другие крупные банки прошли трудное время, особенно из-за валютных войн и законодательных изменений. Ввели несколько новых правил, которые заставляют банки брать на себя меньшие риски и уменьшить количество капитала, который они держат. Все крупнейшие банки страны также теперь подлежат прохождению ежегодного стресс-теста от Федеральной резервной системы.

Даймон говорил в январе, что банк был "под нападением" регуляторов. А на прошлой неделе он писал в своем ежегодном письме к акционерам банка, что он обеспокоен тем, что появилось слишком много новых правил, которые могут усложнить работу банков и снизить скорость реагирования на финансовый кризис. Есть еще одно препятствие, не дающее спокойно работать банку JPMorgan Chase — он является одним из нескольких банков, которые подозреваются Департаментом юстиции в возможных манипуляциях с валютой в своих торговых предприятиях. В ходе телефонной конференции с журналистами главный финансовый директор JPMorgan Chase Марианна Лейк заявила, что банк активно участвует в дискуссиях с министерством юстиции и надеется решить этот вопрос в течение нескольких недель.

Крупным банкам также приходится иметь дело с низкими процентными ставками, что усложняет возможность получать большую прибыль от их кредитных операций.

Скоро другие участники банковского рынка отчитаются о своих доходах в первом квартале. Bank of America выпустит свой отчет в среду, а Citigroup и Goldman Sachs — в четверг.

Сильные отчеты от JPMorgan поднимают американские акции вверх. Dow Jones уже прибавил 49 пунктов.