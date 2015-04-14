Греция готовится объявить дефолт?

Как стало известно газете Financial Times от информированных источников, близких к греческому правительству, Греция не исключает объявления дефолта по своим обязательствам и готова совершить этот драматический шаг.

Правительство, которое ставит в приоритет выплаты 2,4 млрд евро бюджетникам и пенсионерам, решило отказаться платить 2,5 млрд евро в МВФ в мае и июне, если в ближайшие дни не будет достигнуто соглашение с европейскими партнерами о выделении очередного кредитного транша. «Мы дошли до конца дороги. Если европейцы не дадут нам денег, то альтернативы дефолту нет», — говорит один из греческих чиновников. Минфин Греции в понедельник подтвердил, что будет совершена еще одна попытка правительства договориться с кредиторами: «Мы непрерывно продолжаем поиск взаимовыгодного решения, в соответствии с нашей избирательной программой». В связи с этим Греция возобновила технические переговоры с кредиторами по поводу фискальных мер, бюджетных целевых показателей и политики приватизации, без изменения которых Европа отказывается давать стране деньги.



Греческий дефолт будет представлять собой беспрецедентную шоковую ситуацию: такого за 16 лет существования еврозоны еще не было. Пять лет назад Греция уже получала спасительные средства из фондов ЕС и МВФ на общую сумму 245 млрд евро.

Это предупреждение о надвигающейся катастрофе может быть просто тактическим ходом, хитростью греческого правительства, чтобы все-таки добиться выделения денег от кредиторов. Однако источники в правительстве подчеркивают, что государственная казна стремительно опустошается.

Некоторые другие европейские правительства дают понять, что они раздражены непрофессиональной тактикой ведения переговоров и конфронтационной риторикой греческого правительства — и тоже уже начали строить планы на случай непредвиденных обстоятельств.

В краткосрочной перспективе дефолт почти наверняка приведет к приостановке работы чрезвычайной программы предоставления ликвидности от ЕЦБ греческому финансовому сектору — а это означает закрытие множества греческих банков. Скорее всего, будет введен контроль за движением капитала и усилится финансовая нестабильность.

Это не заставит Грецию автоматически покинуть еврозону, однако удержать ее в едином валютном пространстве после дефолта будет все труднее для Алексиса Ципраса, который во время выборов ставил одной из своих целей остаться в союзе из 19 государств.

Партнеры Греции и Германии по еврозоне уверены в том, что валютное пространство достаточно сильно, чтобы пережить последствия греческого дефолта. Однако некоторые чиновники ЕС признают, что впереди — полная неизвестность.