Греция готовится объявить дефолт?

Как стало известно газете Financial Times от информированных источников, близких к греческому правительству, Греция не исключает объявления дефолта по своим обязательствам и готова совершить этот драматический шаг.
Правительство,
которое ставит в приоритет выплаты 2,4
млрд евро бюджетникам и пенсионерам,
решило отказаться платить 2,5 млрд евро
в МВФ в мае и июне, если в ближайшие дни
не будет достигнуто соглашение с
европейскими партнерами о выделении
очередного кредитного транша. «Мы дошли
до конца дороги. Если европейцы не дадут
нам денег, то альтернативы дефолту нет»,
— говорит один из греческих чиновников.
Минфин Греции в понедельник подтвердил,
что будет совершена еще одна попытка
правительства договориться с кредиторами:
«Мы непрерывно продолжаем поиск
взаимовыгодного решения, в соответствии
с нашей избирательной программой». В
связи с этим Греция возобновила
технические переговоры с кредиторами
по поводу фискальных мер, бюджетных
целевых показателей и политики
приватизации, без изменения которых
Европа отказывается давать стране
деньги.
Греческий дефолт будет представлять собой беспрецедентную шоковую ситуацию: такого за 16 лет существования еврозоны еще не было. Пять лет назад Греция уже получала спасительные средства из фондов ЕС и МВФ на общую сумму 245 млрд евро.
Это предупреждение о надвигающейся катастрофе может быть просто тактическим ходом, хитростью греческого правительства, чтобы все-таки добиться выделения денег от кредиторов. Однако источники в правительстве подчеркивают, что государственная казна стремительно опустошается.
Некоторые другие европейские правительства дают понять, что они раздражены непрофессиональной тактикой ведения переговоров и конфронтационной риторикой греческого правительства — и тоже уже начали строить планы на случай непредвиденных обстоятельств.
В краткосрочной перспективе дефолт почти наверняка приведет к приостановке работы чрезвычайной программы предоставления ликвидности от ЕЦБ греческому финансовому сектору — а это означает закрытие множества греческих банков. Скорее всего, будет введен контроль за движением капитала и усилится финансовая нестабильность.
Это не заставит Грецию автоматически покинуть еврозону, однако удержать ее в едином валютном пространстве после дефолта будет все труднее для Алексиса Ципраса, который во время выборов ставил одной из своих целей остаться в союзе из 19 государств.
Партнеры Греции и Германии по еврозоне уверены в том, что валютное пространство достаточно сильно, чтобы пережить последствия греческого дефолта. Однако некоторые чиновники ЕС признают, что впереди — полная неизвестность.