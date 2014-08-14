Мировые ЦБ вновь в центре внимания

На торгах в среду доллар/иена поднялся до недельного максимума на фоне всплеска интереса к риску, вызванного спекуляциями на тему того, что мировые центробанки продолжат стимулирующую политику дольше, нежели ожидается в настоящий момент. Главным аутсайдером дня стал фунт, подешевевший против всех основных валют после того, как Банк Англии серьезно сократил свои прогнозы по росту заработной платы в стране. «В настоящий момент главным драйвером движений валют G-10 является расхождение экономических прогнозов соответствующих центробанков», – отмечает Марк МакКормик из Credit Agricole. – «Например, опубликованные вчера в Японии слабые данные по темпам роста ВВП во втором квартале подразумевают высокую вероятность того, что в 2015 году BoJ может увеличить объем программы покупки активов».