У Греции заканчивается время

Вице-президент Еврокомиссии, Валдис Домбровскис, заявил в понедельник, что время Греции на исходе. Она не движется с достаточной скоростью к тому, чтобы предотвратить свой дефолт и разработать структурные реформы, которых так ждет от нее Евросоюз.
Переговоры
между избранным в январе «левым»
правительством Греции и ее партнерами
по еврозоне остаются очень напряженными.
«Переговоры очень сложные. Время уходит»,
— сказал Домбровскис в интервью агентству
Reuter. — «Греция должна
выступить со списком реформ, с антикризисной
программой, и немедленно приступить к
ее осуществлению».
На встрече заместителей министров финансов еврозоны в четверг Афинам было дано еще шесть рабочих дней на то, чтобы представить пересмотренный план экономических реформ. Министры финансов еврозоны должны будут встретиться 24 апреля и решить, следует ли разблокировать источники чрезвычайного финансирования, чтобы сохранить Грецию на плаву. До этого срока они уже должны будут ознакомиться с новым греческим планом реформ.