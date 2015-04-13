У Греции заканчивается время

Вице-президент Еврокомиссии, Валдис Домбровскис, заявил в понедельник, что время Греции на исходе. Она не движется с достаточной скоростью к тому, чтобы предотвратить свой дефолт и разработать структурные реформы, которых так ждет от нее Евросоюз.

Переговоры между избранным в январе «левым» правительством Греции и ее партнерами по еврозоне остаются очень напряженными. «Переговоры очень сложные. Время уходит», — сказал Домбровскис в интервью агентству Reuter. — «Греция должна выступить со списком реформ, с антикризисной программой, и немедленно приступить к ее осуществлению».



На встрече заместителей министров финансов еврозоны в четверг Афинам было дано еще шесть рабочих дней на то, чтобы представить пересмотренный план экономических реформ. Министры финансов еврозоны должны будут встретиться 24 апреля и решить, следует ли разблокировать источники чрезвычайного финансирования, чтобы сохранить Грецию на плаву. До этого срока они уже должны будут ознакомиться с новым греческим планом реформ.



