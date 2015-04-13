Слабеющий евро пугает немецкий средний бизнес

В прошлом году, согласно опросам, осенью только 11% немецких компаний воспринимали ослабление евро как коммерческий риск. Сейчас таких компаний стало уже более 18%, сообщает "Немецкая волна". Таковы результаты опроса Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии.

"Этот уровень почти вдвое выше в отношении текстильной, швейной и кожевенной промышленности", - сказал в интервью газете Die Welt главный экономист DIHK Александр Шуман. Он уточнил, что обеспокоенность слабеющим евро растет среди представителей среднего бизнеса, даже несмотря на заметное оживление экспорта.

"Сильные колебания курса вносят неразбериху в долгосрочное планирование", - добавил эксперт. У компаний из-за низкой стоимости евровалюты выросли затраты на поставки сырья из-за границы.

Во время торгов сегодня, 13 апреля, к 14:28 пара EUR/USD подешевела на 0,68% - до отметки 1,0531, по данным investing.com. Немецкие эксперты уверены, что к следующему году евро упадет до уровня $1,01, хотя в мире полно аналитиков, которые предсказывают паритет евро и доллара уже в этом году.