Госдума РФ просит понизить ключевую ставку на 2% перед майскими праздниками

Как сообщает сегодня агентство РИА Новости, первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев уверен, что центробанку следует понизить ключевую ставку на 2%, чтобы стабилизировать рынок для бизнеса. По его мнению, высокие ставки сдерживают рост промышленного и сельского хозяйства.

Напомним, в прошлом году в декабре российский регулятор поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке. В конце января этого года центробанк снизил ставку до 15%, а в середине марта - до 14%. Но, по мнению многих экспертов, даже данная ставка все еще высока. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, где могут принять решение по ставке, состоится 30 апреля.

Агентство пишет, что на прошлой неделе Владимир Гутенев направил депутатский запрос председателю центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, в котором высказал опасения промышленного сообщества из-за чрезмерного укрепления рубля. Это, по мнению Гутенева, приводит к снижению конкурентоспособности отечественных производителей и лишает их преференций, появившихся с ослаблением отечественной валюты и давших возможности осуществлять импортозамещение.

Депутат заявил что одобряет повышение центробанком с 13 апреля 2015 года ставок на аукционах РЕПО в иностранной валюте. По его словам, это свидетельствует о налаживании диалога между регулятором и реальным сектором экономики. "Мы удовлетворены решением Банка России повысить ставки на аукционах по предоставлению иностранной валюты. Действия ЦБ уже в пятницу охладили пыл отечественных и зарубежных финансовых спекулянтов: валюты сократили падение, а затем и вышли в плюс", — написал депутат. "Чтобы смягчить волатильность рынка для бизнеса, необходимо продолжить регулятивные действия и снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта до начала майских праздников", — в итоге предложил Гутенев. По его мнению, высокая ставка, - это все еще главный сдерживающий фактор роста промышленного производства, сельского хозяйства и реализации программ импортозамещения.