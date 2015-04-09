Выполнит ли Греция свой очередной дедлайн?

Страны Евросоюза установили для Греции очередной дедлайн. Шесть рабочих дней отводится стране на то, чтобы подготовить проект предполагаемых экономических реформ, приведя его в приемлемый для европейских партнеров вид. Сегодня страна перечислила платеж в МВФ в полном объеме, и теперь, чтобы удержать ее на плаву, необходимо чрезвычайное финансирование. Во время встречи заместителей министров финансов в Брюсселе в среду ночью Афины запросили срочную финансовую помощь. Греческим властям в очередной раз ответили, что сначала нужно добиться прогресса в зашедших в тупик переговорах о перечне мер по нормализации экономики страны и по установлению эффективной финансовой системы.



Один из чиновников, присутствовавших на встрече, рассказал: «С греческой стороны было очень эмоциональное заявление о больших проблемах с ликвидностью, и была просьба о высвобождении некоторых типов ликвидности перед встречей министров финансов 24 апреля. Но никто не представляет себе, каким образом это можно сделать. Никто не готов оказывать поддержку до того, как не будет достигнут прогресс по программе реформ».

Премьер-министр Греции, Алексис Ципрас, обещал в январе своим избирателям закончить эпоху бюджетной строгости, провести реформу пенсионной системы и рынка труда, на которые не соглашался его консервативный предшественник. Однако всё это связано с серьезными денежными затруднениями. В воскресенье кредиторы Греции — еврозона и МВФ — в очередной раз напомнили стране, что деньги дадут только в обмен на внятную программу реформ, которые всё-таки предполагают экономность и построение жизнеспособной финансовой политики. 24 апреля в Риге состоится встреча министров финансов еврозоны, на которую возлагаются большие надежды.

На прошлой неделе Афины предоставили 26-страничный план реформ, но руководители еврозоны заявили, что в нем не хватает важнейших, ключевых деталей и внятной оценки финансовых последствий. Доверие к грекам сейчас настолько низкое, что министры хотели бы видеть конкретные ПРИНЯТЫЕ законы (а не только их план), прежде чем страна получит финансовую помощь.

Министр финансов Греции, Янис Варуфакис, уже успевший стать одиозным персонажем на политическом небосклоне Европы, во время своего выступления в Париже обвинил Европу в том, что она занимается токсичной деятельностью, отравляет его страну и душит финансово. Однако сегодняшний транш в МВФ Греция заплатила сполна. Правда, на это ушли все ее денежные резервы, которые должны были пойти на выплату зарплат и пенсий за апрель. Отдельно идут переговоры Совета управляющих ЕЦБ: сегодня у них была телеконференция по поводу того, следует ли расширить и увеличить поддержку ликвидности для греческих банков, которые за последние четыре месяца испытали огромный отток вкладов.

Страна, которая считается одним из самых бескомпромиссных кредиторов Греции, — это Финляндия. Недавно поступила информация о том, что финское министерство финансов подготовило меморандум, в котором поднимается перспектива эффективного вытеснения Греции из еврозоны, если ей не удастся выполнить свои обязательства по платежам. Согласно записке от 27 марта, опубликованной в газете Helsigin Sanomat, Финляндия ждет, что все деньги в Греции кончатся еще до конца июня. Это может привести к ситуации, когда «при молчаливом одобрении других стран еврозоны запустится процесс изгнания греков».