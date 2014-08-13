Фунт рухнул на снижении прогноза по зарплатам

Банк Англии скорректировал вверх свои прогнозы экономического роста на этот год и заявил, что инфляция будет находиться около целевого уровня в течение следующих трех лет. Вместе с тем, регулятор сократить свои прогнозы по росту заработной платы, причем весьма значительно - до 1,25% с 2,5%. Все это обернулось двойной реакцией валюты: сначала фунт вырос на улучшении прогнозов экономического роста, а к настоящему моменту рухнул на снижение прогноза по зарплатам. Последнее говорит о том, что процентные ставки в нынешнем году уже вряд ли повысят. Теперь инвесторы ожидают первого их повышения в 1 квартале 2015 года, в феврале, скорее всего. В ходе пресс-конференции глава Банк Англии Марк Карни заявил, что экономика возвращается к «подобию нормального состояния», а нормальные цены в будущем, вероятно, будут ниже, того, что считалось нормальным в прошлом. Банкир вновь акцентировал внимание на темпе последующего повышения процентных ставок, а не на сроках.

торгуется сейчас на $1.6723. Все области спроса благополучно пройдены. Следующая поддержка видится на $1.6700. Далее поддержка находится в районе минимума 29 мая $1.6694, а целью снижения теперь выступает 200-дневное скользящее среднее значение на уровне $1.6645. Евро/фунт изначально снизился до stg0.7915, но это движение также оказалось очень недолгим, так как трейдеры продали фунт, окунувшись в детали отчета, а кросс взлетел к stg0.7986. Сильные предложения на продажу остаются в зоне stg0.7995/0.8000. Сопротивление представляет пик прошлой пятницы на stg0.7997, а также уровни stg0.8015 и stg0.8027. Максимальная повышательный риск для продвижения состоит в достижение stg0.8065.