Призрак Grexit'а вернется, как только кончатся деньги

Grexit — неологизм, который сегодня на устах у всей Европы. Даже если Греция сможет погасить кредит в МВФ размером 450 млн евро в четверг, она будет продолжать испытывать затруднения. Перед страной стоит необходимость сделать еще несколько крупных выплат в ближайшие недели, а договоренность с европейскими партнерами по поводу новых кредитов так и не заключена. Это увеличивает угрозу дефолта Греции и, в конечном итоге, ее выхода из еврозоны.

Grexit — короткий, четкий и емкий термин, который придумали в Европе. Но юристы и экономисты предупреждают, что выход Греции из единого пространства не будет таким же быстрым и четким — вероятно, он будет, наоборот, гораздо более сложным и хаотичным, чем мы могли бы ожидать.



«Болтовни на эту тему сейчас много, но механизмов для форсирования выхода Греции из единого валютного пространства пока нет. Да она, кажется, и не хочет выходить добровольно», — говорит Бенедикт Джеймс, партнер в юридической компании Linklaters. — «Скорее всего, правительство будет постепенно выходить из пространства влияния евро».

Один из сценариев рисует такую картину: Греция остается в еврозоне, в своеобразной «серой зоне», и испытывает правила ЕС на прочность. К примеру, может быть введен правительственный контроль за капиталами, чтобы предотвратить отток депозитов и выдачу векселей кредиторам. Эти опасения красочно подсвечены еще и ухудшением здоровья банковской системы и государственных финансов. Депозитная база греческих кредиторов сократилась на 14% от общего числа, начиная с ноября. Греческие банки в основном полагаются только на экстренное финансирование со стороны ЕЦБ. Налоговые поступления тоже идут гораздо медленнее, чем ожидалось заранее. Это вынуждает Афины выбирать: либо выплатить 458 млн евро в МВФ 9 апреля, либо заплатить своим пенсионерам, чиновникам и поставщикам. И вот тут, если Греция найдет способ кредитования где-либо помимо традиционных европейских фондов, вероятность ее выхода из еврозоны возрастет.

Но есть и промежуточные шаги, которые может предпринять греческое правительство для того, чтобы остаться в еврозоне, но не следовать жестким требованиям кредиторов по уменьшению государственных расходов и по структурным реформам.

Управление капиталом

Один из вариантов — введение контроля за движением капитала, чтобы ограничить нежелательные последствия изъятия вкладов и перевода денег за границу. Такой контроль нарушит один из основополагающих принципов ЕС — свободное движение капиталов — и его включение жестко ограничивается со стороны МВФ.

Тем не менее, законодательство еврозоны позволяет странам вводить временные ограничения на снятие в целях сохранения общественной безопасности. К примеру, Кипр в 2013 году спасали именно за счет этого инструмента. В отсутствие четкой договоренности со своими партнерами в Европе и МВФ, Греция может оказаться в правовой коллизии с компаниями и частными лицами, если они обратятся в Европейский Суд за проверкой законности таких ограничений.

Приоритетные платежи

На финансовом фронте Греция в ближайшие же дни может столкнуться с выбором между своими долговыми обязательствами перед иностранными кредиторами и своевременной выплатой денег пенсионерам и поставщикам. «Наверное, быть главным казначеем в греческом правительстве сейчас — самая трудная работа в мире», — говорит Рейнхард Клузе, главный экономист по европейским рынкам в UBS. В принципе, греки сами себе хозяева и в их власти самостоятельно решать, как расставить приоритеты по платежам. Но экономисты предупреждают, что есть ограничения на действия Афин, связанные с зависимостью банковского сектора страны от программы кредитования ЕЦБ.

«Суверенное государство потому и называется суверенным, поскольку может самостоятельно решать, кому платить сначала», — говорит Гунтрам Вольф, директор одного из европейских аналитических центров. — «Тем не менее, Греция не полностью суверенна, потому что слишком сильны рычаги влияния, которое оказывает на нее ЕЦБ». Как скоро Греция решит освободиться от такой зависимости и решит ли вообще?



Жизнь взаймы

Еще один из путей выхода Греции из еврозоны — выдавать все новые и новые вексели для погашения внутренних обязательств и продолжать платить ЕЦБ и МВФ. Единственное законное платежное средство в Греции сейчас — это евро. Греческое правительство может принять меры для того, чтобы стимулировать циркуляцию векселей в экономике вместо валюты — к примеру, принимая с их помощью налоговые платежи. А теперь представьте себе сценарий: все внутренние выплаты переведены на долговые вексели, которые торгуются на улице у спекулянтов по 10 центов к номинированному евро (потому что реальных денег по этим бумагам все равно граждане от государства не получают). Люди перестают ходить на работу, потому что денег им все равно не дают, наступает хаос, ситуация ухудшается с каждым днем — и в конце концов, правительству не останется делать ничего другого, кроме как начать печатать драхму.



