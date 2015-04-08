Золото в среду держится выше $1206 за унцию на слабом долларе

На сырьевом рынке фьючерсы на золото в среду днем держатся выше отметки $1206 за унцию. Драгоценный металл держит позиции на фоне ослабления доллара и основных прогнозов, что ФРС не будет повышать ставки в этом году.

К 15:27 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались на уровне $1206,40 за тройскую унцию. Вчера на закрытии они были на отметке $1210,60, по данным investing.com, а сегодня доходили до максимума $1212,10.

Сегодня вечером рынок будет изучать протокол совещания ФРС, которое прошло в марте, и постараются понять, обеспокоены ли чиновники центробанка темпами экономического роста. В марте, сразу после заседания, глава ФРС намекнула на возможность повышения процентных ставок в июне этого года.

В начале этой недели глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли и глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявили, что регулятору пока рано поднимать ставки и, возможно, стоит перенести этот вопрос на второе полугодие 2016 года.

Спрос на золото в Китае падает, как пишут СМИ. "У китайцев есть более интересные варианты инвестиций, нежели золото. Акции растут, а теперь они еще могут покупать фьючерсы на облигации. Не вижу причин для инвесторов покупать золото", - считает инвестиционный аналитик Phillip Futures Хауи Ли.

Фьючерсы на серебро в это время торгуются на уровне $16,78 за унцию.