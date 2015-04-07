Эксперты: ОПЕК навсегда потеряла свое влияние на рынок нефти

ОПЕК теряет свое влияние. Организация стран-экспортеров нефти, которая еще в 2013 году контролировала более 80% мировых запасов нефти, сейчас уже не может так же единолично, как в прошлом, манипулировать ценами на «черное золото». В прошлом году картель, в который входит 12 стран, отказался снижать свою добычу, чтобы привести в порядок баланс между глобальным спросом и предложением. Баланс этот был сбит в основном благодаря «сланцевому буму» в США. С тех пор множество экспертов по нефтяным рынкам уверилось в том, что картель мертв — или в значительной мере недееспособен.

В недавнем выпуске Wall Street Journal появилась очередная эпитафия ОПЕК за авторством Франсиско Бланша, главы товарного подразделения Bank of America. Во время своего телеинтервью для CNBC в понедельник Бланш сказал, что сейчас у ОПЕК осталось очень мало власти над ценообразованием на рынке нефти. «Фактически они отдали рынку делать работу, которую столько лет делали сами. Вместо контроля рыночных цен они отпустили их на самотек и предоставили рынку найти естественное равновесие», — почти повторяет Бланш слова саудовского министра нефти, Али аль-Наими, которые тот озвучил еще в декабре. Конечно, сдача своих позиций — не типичный образ действий картеля, который правил на рынке более полувека. «Сегодня всё очень непросто. Мы пытались, мы проводили встречи, и нам ничего не удалось сделать — ведь страны за пределами ОПЕК настаивают на том, что во всем виноваты мы. А мы отказываемся нести ответственность», — говорил аль-Наими 22 марта в интервью агентству Reuters.

Комментарий Бланша в понедельник не открыл никому Америки, и дело даже не в Али аль-Наими. Вспомним октябрьские высказывания одного из крупнейших сырьевых стратегов Goldman Sachs, Джеффа Кэрри: «сланцевые производители США сильно повлияли на способность ОПЕК формировать цены». И даже Алан Гринспен, бывший председатель ФРС, еще в феврале рассказывал в своем обзоре для Financial Times о том, как разваливается фундамент, на котором стоит ОПЕК. Гринспен еще тогда, полтора месяца назад, предупредил, что ценообразование с помощью ОПЕК — это феномен, который «никогда не вернется на рынок нефти».

Разговоры о недееспособности картеля подтверждаются той крупной волатильностью, которую мы постоянно наблюдаем на рынке нефти. Сейчас «черное золото» активно реагирует на каждую новость, будь она позитивной или негативной. К примеру, во время американской сессии нефть рванулась вверх на вчерашних предположениях о том, что Иран сможет нарастить поставки не раньше 2016 года. Но азиатские торги остановили этот взлет другими предположениями на тему того, что США физически снизят свою продукцию не раньше того же 2016 года.

Процесс регулируется сегодня только рыночными настроениями инвесторов, на которые может влиять политика ОПЕК, но не может больше единолично определять их направление.