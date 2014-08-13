Российский рынок растет не под стать мировым биржам

Торги на российском фондовом рынке сегодня открылись разнонаправленно, как и накануне: индекс MICEX к 10:05 мск вырос на 0,25% до 1377,66 пункта, РТС снизился на 0,20% до 1196,32 пункта. Через 7 минут рынок "выстрелил", и начался бурный рост: индекс MICEX к 10:12 мск вырос на 0,88% до 1386,29 пункта, РТС прибавил 0,46% до 1204,29 пункта.



Инвесторы не видят причин отказываться от покупки по-прежнему дешевых российских акций: жадность на некоторое время победила страх. Спекулянты на российской фондовой бирже накануне после двухдневного ралли вновь пытались играть на повышение: с утра рынок открылся разнонаправленно, до обеда было больше сделок на продажу, а к вечеру рынок вновь закрылся без определенной тенденции: индекс MICEX вырос на 0,13% до 1374,19 пункта, РТС снизился на 0,41% до 1198,72 пункта. Закрывшись накануне вскоре после российского рынка, европейские биржи показали худший результат по сравнению с Мосбиржей: почти все индексы снижались, германский DAX потерял больше всего (-1,21%), британский FTSE 100 – меньше остальных (-0,01%).

Американские индексы накануне заметно снизились: Nasdaq – на 0,27%, S&P 500 - на 0,16%, Dow Jones Industrial Average – на 0,06%. Сезон публикации отчетов уже отыгран рынком, а новых стимулов для штурма рекордных уровней, на которых находится рынок США, нет. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона, перехватив эстафету от закрывшихся площадок США, начали сегодня день позитивно: все основные индексы растут в пределах 0,2-1%. Исключение составляет китайская биржа: индекс Shanghai снизился на 0,40% к 9:576 мск из-за слабых статданных, опубликованных сегодня. В частности, объем нового кредитования в одной из крупнейших экономик мира неожиданно снизился в июле.



Цены на золото шестую торговую сессию стабильно держатся на уровне выше $1310 за тройскую унцию (площадка COMEX Нью-Йоркской товарной биржи).



Цены на нефть продолжают снижаться. Среди причин падения стоимости нефти – к завершению военной операции в Израиле добавились новости о топливных запасах США, которые выросли, и в Ливии начал работать терминал "Рас-Лануф", освобожденный от повстанцев. Цена на европейский сорт Brent накануне упала на $1,66, или 1,59%, до $103,02 за баррель по итогам торгов в Лондоне. Сегодня Brent к 9:15 мск потерял в цене $0,45, или 0,44%, и торгуется на уровне $102,57 за баррель. Стоимость американского сорта WTI (Light) на торгах в Нью-Йорке во вторник снизилась на $0,71, или 0,72%, до $97,37 за баррель и сегодня к 9:16 мск снизилась до $97,07 (−$0,3, или на 0,31%).