Минфин РФ: российский рубль достиг "дна"

Как сообщает информационное агентство Итар-ТАСС, сегодня в интервью телеканалу РБК-ТВ заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал: «Курс рубля находится "на дне", возможно его укрепление». Он говорил это между съемками, в кулуарах форума "Россия зовет!".

Моисеев, однако, подчеркнул, что его мнение - не ведомственный прогноз: "Мои личные экспертные ожидания - курс сейчас дошел до своего дна и, скорее всего, будет укрепляться".



В последние месяцы фиксируется сильное ослабление рубля, и это позволило адаптировать экономику к снижению цен на нефть и перекрытию внешних рынков капитала, уверен замглавы Минфина.

"Свободное курсообразование - важный стабилизатор экономики в условиях волатильности цен на нефть и проблем с привлечением внешнего финансирования. Мы увидели, как рубль отреагировал на закрытие внешних рынков капитала и на снижение нефтяных цен. Эта реакция позволила сбалансировать экономику и обеспечить приток валюты по текущему счету. Это важнейший фактор для стабильности экономики, в том числе с точки зрения бюджета, для которого падение цен на нефть в известной степени компенсируется снижением курса рубля, и наоборот", - уточнил также Моисеев.