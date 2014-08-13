Фунт готовится к резким движениям

Фунт закрылся в Нью-Йорке во вторник на $1.6813 после того, как смог продолжить восстановление с ранних европейских минимумов вокруг $1.6757 до максимума американской сессии $1.6817. Этому шагу был дан толчок до и после лондонского фиксинга в 1600BST, а причиной послужило позиционирование в преддверии сегодняшних ключевых событий, а именно отчета по рынку труда Великобритании в 0830GMT и обзора по инфляции от Банка Англии в 0930GMT. Фунт медленно возвращал прибыли на азиатской сессии, спускаясь от максимумов открытия вокруг $1.6813 до $1.6801, но снова торгуется около $1.6813 утром в Европе. Евро/стерлинг также отражал возрождение стерлинга, упав во вторник ниже поддержки на stg0.7970, расширяя откат до stg0.7945. Кросс держался в Азии в узком диапазоне stg0.7951/54. Отчеты по крупным сделкам на сегодняшнее утро показывают, что последние смешанные данные позволяют предположить, что BOE отразит некоторое охлаждение в процессах восстановления экономики Великобритании, но выбор стерлинга – все еще хорошая ставка, поскольку отсутствие таких негативных оценок в инфляционном отчете приведет к резкому росту валюты. Покупка стерлинга на провалах остается лучшим способом действий. Данные по занятости, как ожидается, покажут дальнейшее улучшение. Фунт поддерживается бидами на $1.6800, $1.6787-80 (50% -61,8% от $1.6757-1.6817). Сопротивление находится на $1.6820-30.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6894 - часовое сопротивление 31 июля

Сопротивление 3: $1.6880 - 100-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 2: $1.6863 - максимум 7 августа

Сопротивление 1: $1.6828 - часовое сопротивление 8 августа

Текущий курс валютной пары: $1.6823

Поддержка 1: $1.6795 - максимум 11 августа, теперь поддержка

Поддержка 2: $1.6757 – минимум 12 августа

Поддержка 3: $1.6738 - минимум 11 июня

Поддержка 4: $1.6718 – месячный минимум 4 июня

Комментарий: после нахождения поддержки на $1.6766 фунт опустился на новые 2-месячные минимумы во вторник, но отскочил к начальному сопротивлению $1.6828. Слои сопротивления остаются в районе $1.6828-1.6894, и быки продолжают смотреть на то, чтобы закрыться выше $1.6894. Это подтвердит ослабление медвежьего давления. Дневные осцилляторы остаются перепроданными и являются ключевым предметом озабоченности медведей в настоящее время. Им сейчас нужно увидеть закрытие ниже первоначальной поддержки $1.6795, чтобы подтвердить понижательное давление.