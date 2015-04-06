Важные новости на 06.04.2015

Американская экономика демонстрирует слабость на фоне дорого доллара

Американцы возвращаются на рынок после удлинённых выходных и будут вынуждены сразу реагировать на опубликованные в пятницу данные о количестве созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за март. Последние сократились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, составив 126 тыс. Это минимальное значение более чем за год. Принимая же во внимание пересмотр вниз данных за февраль (с 295 до 264 тыс.) имеем двойной негатив для рынка, на который американский рынок акций должен будет отреагировать сегодня. Фьючерсы на S&P500 снижаются почти на 0.7%.





Слабые данные по рынку труда являются дополнительным фактором, указывающим на проявившуюся слабость американской экономики в начале текущего года. До этого нисходящий тренд последних месяцев сформировался по ISM Manufacturing, слабость демонстрируют заказы на товары длительного пользования. Дорогой доллар, по нашему мнению, продолжает оказывать негативное воздействие на самочувствие крупнейшей экономики мира. Эффект же данного воздействия на корпоративные финансы мы увидим уже в ближайшие недели. Начинающийся сезон корпоративных отчётов в США будет как раз про это. Открывающая сезон Alcoa представит свои результаты в среду, а следующая неделя будет насыщенна отчётами финансовых институтов. Полагаем, что моральная готовность инвесторов увидеть неприятные сюрпризы в отчётности будет сдерживать «бычий» напор последних на американском рынке акций.





Из других новостей обращаем внимание на решение С.Аравии сократить дисконт в цене поставок нефти в Азию на фоне признаков восстановления спроса. Это положительное событие для рынка нефти. Крупнейший поставщик не только заявляет о возрастающем спросе, но и подтверждает это повышением цены, пытаясь максимизировать свои доходы. Соответственно, и у других нефтепроизводителей ситуация с доходами обещает улучшиться. Это повод вновь обратить внимание на акции компаний нефтегазового сектора.





Основные новости:





- Подписана директива о внесении кандидатуры А.Жаркова на пост президента АЛРОСА





- Газпром нефть купит 49% НПЗ во Вьетнаме





- Индия на переговорах настаивает на сохранении цен на хлористый калий в текущем году на прошлогоднем уровне





- Коммерсант: ММК может приобрести у Белона шахту Костромовскую





- С.Аравия повышает цены на нефть для Азии на фоне признаков восстановления спроса