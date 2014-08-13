Прибыль банков США: $40 млрд за II квартал - это очень хорошо

Во II квартале банки США заработали $40,24 млрд чистой прибыли (данные SNL Financial). Это второй результат за последние 23 года: больше — $40,36 млрд — было лишь в I квартале 2013 г. Росту прибыли способствуют сокращение резервов и активизация рынка кредитования. В апреле — июне совокупный кредитный портфель банков США достиг рекордных $8 трлн. Коммерческое кредитование увеличилось на 12,6%, розничное — на 6%.

После кризиса законодатели и регуляторы жаловались, что банки дают мало кредитов. Но постепенно качество кредитных портфелей улучшается, и банки не только начинают более охотно выдавать ссуды, но и ослабляют требования к заемщикам.Все рады росту банковской прибыли в контексте общего экономического восстановления», — говорит гендиректор BankUnited Джон Кейнас.

В посткризисные годы в США стало на 7,8 млн рабочих мест больше, а безработица снизилась с 10 до 6,1% (данные Бюро трудовой статистики США).

Тем не менее, KBW Bank Index, включающий акции 24 банков, с начала года снизился на 0,9% по сравнению с 4,8%-м ростом S&P 500. Инвесторы обеспокоены ростом издержек банков на регулирование, низкими ставками, продолжающимся спадом в ипотечном кредитовании и падением доходов в трейдинге. II квартал стал переломным моментом для банковской прибыли, — говорит аналитик SunTrust Эрик Вассерстром. — Плохое достигает нижнего предела, хорошее набирает обороты».

"Получить кредит стало намного проще, даже говорить не о чем", — отмечает гендиректор ювелирной фирмы Charles & Colvard Рэнди Маккаллоу. Недавно Charles & Colvard получила трехлетний кредит Wells Fargo на $10 млн. Нефтесервисная STW Resources Holding открыла кредитную линию на $3,5 млн. "Кредитные линии для финансирования оборудования и проектов открываются легко", — говорит финансовый директор компании Пол Дифранческо. Банк, предоставивший средства, он назвать отказался.

Лучшие результаты в коммерческом кредитовании демонстрируют региональные банки. Кливлендский KeyCorp увеличил коммерческое кредитование на 13,4% до $26,4 млрд, а совокупный портфель — на 5,5%. У крупных банков результаты скромнее. Citigroup нарастил портфель на 3,7%, Wells Fargo — на 3,6%, JPMorgan Chase — на 2,9%. Некоторые крупные банки ослабили требования к заемщикам, увеличили кредитные лимиты и стали выдавать розничные кредиты заемщикам с менее высокими рейтингами, показывает исследование ФРС. Резервы на возможные убытки по кредитам во II квартале снизились до $6,59 млрд по сравнению с $7,61 млрд в I квартале и $8,53 млрд годом ранее. JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo распустили $2,25 млрд резервов, на 20% больше, чем в январе — марте.

По словам аналитика RBC Capital Markets Джерарда Кэссиди, у 20 крупнейших банков рентабельность капитала (ROE) во II квартале составила 9,3% по сравнению с 8,4% в I квартале. ROE ниже 10% —одна из главных помех для роста котировок», отмечает он.