Что ждет евро в ближайшие дни

Евро начал на сегодняшнее утро в Азии на $1.3369 после торгов в диапазоне от $1.3340 до $1.3370 во время американской сессии. Он изначально оставался между $1.3367 и $1.3370, а потом снизился до $1.3365, поскольку евро/иена ослаб после выхода данных по ВВП Японии. Кросс продолжал слабеть после того, как японские акции открылись снижением, волоча за собой вниз евро/доллар - до минимума $1.3360. Позже утром евро/доллар также отслеживал умеренный подъем евро/иены, поскольку японские акции закончили первую половину дня со скромными результатами. Евро/доллар поднялся обратно до $1.3365 на фоне разговоров о суверенных заявках на покупку от $1.3330, которые оказали ему поддержку. Эти биды стоят вплоть до опционного барьера на $1.3325, хотя там же смешаны стоп-лоссы. Также поговаривают о крупных опционных контрактах, которые истекают в районе $1.3350/40 и которые также, вероятно, помогли сдержать новые попытки продавить рынок вниз. Последнее сделки по евро/доллару проходят на уровне $1.3365.

В ближайшие дни игроки рынка ждут макроэкономических данных из стран еврозоны, которые вряд ли будут благоприятны для единой валюты, по версии агентства Bloomberg. Вчера новую волну продаж повлекли крайне негативные цифры от института Zew. Как ожидают опрошенные агентством экономисты, рост ВВП в еврозоне замедлился в апреле-июне до 0,1%, а инфляция продолжила торможение в июле. "Европейская экономика замедляется, в Италии уже началась рецессия. Я, скорее, склонен продавать евро на откатах, поскольку экономика показывает все новые признаки слабости", - говорит аналитик подразделения валютной торговли Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. в Нью-Йорке Наохиро Номото. Рост доллара могут поддержать данные о розничных продажах в США, которые будут обнародованы министерством торговли США в среду в 16.30 мск. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, они выросли в июле на 0,2%, как и в предыдущем месяце.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.3538 - 55-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 3: $1.3485 - максимум 24 июля, верхняя граница нисходящего канала

Сопротивление 2: $1.3445 - максимум 1 августа

Сопротивление 1: $1.3429 - 21-дневное скользящее среднее значение

Текущий курс валютной пары: $1.3362

Поддержка 1: $1.3333 - минимум 2014 от 6 августа

Поддержка 2: $1.3294 - месячный минимум 7 ноября 2013

Поддержка 3: $1.3223 - максимум 5 сентября 2013, теперь поддержка

Поддержка 4: $1.3105 - месячный минимум 6 сентября 2013

Комментарий: поскольку рынок остается ниже ключевого уровня сопротивления $1.3445, медведи сохраняют надежду на продолжение тренда вниз. Поддержка на $1.3333 подтвердила свою значимость во вторник, поэтому медведи нуждаются сейчас в закрытии ниже нее, чтобы подтвердить понижательное давление и сохранить общую направленность на $1.3105, месячный минимум сентября 2013. Быки продолжают искать закрытия выше $1.3445, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.3485, чтобы намекнуть на больший отскок с целью $1.3650-00.