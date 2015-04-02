Центробанк РФ не хочет выходить из капитала Московской биржи

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила сегодня на Биржевом форуме, что нет необходимости и целесообразности выхода регулятора из капитала Московской биржи. По закону от 23 июля 2013 года ЦБ обязан до 1 января 2016 года выйти из капитала ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». По словам Набиуллиной, опыт прошлого года показал, как важно четко взаимодействовать с биржей, и потому нельзя терять этого контроля.

Эльвира Набиуллина сказала, что хотя выход центробанка из биржи регламентирован законом, это решение принималось давно, когда существовали две биржи - РТС и ММВБ, и тогда нельзя было давать преимущества кому-то из них. Затем РТС присоединилась к группе ММВБ. "Первоначальные предпосылки для того, чтобы избегать антиконкурентного вмешательства, ушли", - сказала глава ЦБ.

Как заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, требование о выходе ЦБ из капитала биржи будет отменено. "В кратчайшие сроки будут устранены проблемы в законодательстве", - сказал он.

После заявления Набиуллиной акции Московской биржи подорожали более чем на 5%. К 12:26 мск они дошли до отметки 73,60 руб.

Кстати, в прошлом году в июле регулятор уже продал 267,274 млн шт. (или 11,73%) акций Московской биржи, что составляло половину доли Банка России в ее капитале.