Сырая нефть дешевеет: слишком много запасов в США

Нефть West Texas Intermediate дешевеет второй день после выхода отраслевого отчета, свидетельствующего об увеличении запасов этого сырья и бензина в США, крупнейшем потребителе углеводородов. Падает и цена лондонской марки Brent.

Фьючерсы на WTI на торгах в Нью-Йорке снижались на 0,3 процента. Запасы нефти выросли на прошлой неделе на 229 тысяч баррелей, увеличились и резервы бензина, сообщил со ссылкой на данные Американского института нефти осведомленный источник. Сегодня будет обнародована правительственная статистика, которая может показать сокращение запасов, прогнозируют участники опроса агентства Блумберг. Марка Brent подешевела вчера до 13-месячного минимума после заявления Международного энергетического агентства о том, что избыток предложения защищает рынок от возможных перебоев с поставками ближневосточной нефти.

Сентябрьские контракты на WTI на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи к 9:01 мск подешевели на 28 центов до $97,09 за баррель. Вчера фьючерсы снизились на 0,7 процента до $97,37, или минимума закрытия с 7 августа.

Марка Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE Futures Europe сегодня опускалась на 46 центов, или 0,5 процента, до $102,56 за баррель.