Комментарии дилеров по текущей ситуации

Евро/доллар: пара восстановила большую часть понесенных утром потерь и вернулась в середину диапазона последних дней. Биды около $1.3330 защищают опционный барьер $1.3325, ниже отмечены стопы. Спрос наблюдается в области $1.3300, ниже – стопы;

Доллар/иена: динамика пары определяется флюктуациями доходности американских бондов. Биды отмечены около Y102.00/05, а серьезным сопротивлением выглядит 200-дневная МА, проходящая через Y102.32;

Доллар/луни: продолжается консолидация в диапазоне последних дней. Биды выставлены ниже минимума пятницы (C$1.0910). Крупных оферов не наблюдается вплоть до C$1.0985;

Аусси/доллар: росту пары препятствуют крупные офера, выставленные около $0.9280