Образование фигур

В ходе образования фигур крайне важно вовремя открывать и закрывать позиции не ожидая экстремальных точек торговли. Хотя такой подход несколько уменьшает доходность стратегии, существенно увеличивается её безопасность. Подобная осторожность наиболее необходима в торговле на флаге, который достаточно быстро может превратиться в двойную вершину. Эти фигуры настолько похожи, что различить их возможно только посредством внедрения в работу специфических индикаторов. По этой причине, настоятельно рекомендуется работать только по четко прорисованным на графике фигурам, не рискуя капитальными вложениями на сомнительных участках графика торговой сессии.