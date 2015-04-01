ГМК Норникель намерен потратить $500 млн на покупку собственных акций

ГМК Норникель продолжает удивлять инвесторов своей щедростью. Помимо выплат, согласно дивидендной политике, компания в 2014 г .выплатила спецдивиденды из оборотного капитала, а теперь ещё и объявила о намерении провести выкуп собственных акций на $500 млн. Последнее, по словам финдиректора Норникеля, не альтернатива дивидендам, т.е. дополнительные средства, фактически распределяемые между акционерами.

Генерируемый компанией денежный поток в своей подавляющей части перенаправляется акционерам. И это хорошо для миноритариев. Правда, переход от выплат дивидендов к распределению прибыли через выкуп акций вызывает серьёзные вопросы. Складывается впечатление, что компания готовится к снижению капитализации и готовится поддерживать котировки на приемлемых уровнях за счёт собственных средств. Основания для этого имеются. Только за последние 5 торговых сессий цена 3-месячных контрактов на никель упала на 11%, пробив минимумы 2013 г и вернувшись в кризисный 2009 г. Летом прошлого года тонна никеля стоила $19000, сейчас цена приближается к $12000. Девальвация рубля компенсировала компании негативный эффект от снижения цен осенью прошлого года. Но теперь рубль стабилизировался, а негативная тенденция по никелю на фоне прогнозов слабого спроса со стороны Китая развивается.

Сегодня вышли данные по промышленному PMI в Китае. Официальный показатель - 50.1 пункта – сигнализирует о преодолении слабости первых двух месяцев года. Альтернативный индикатор, напротив пересёк отметку 50 пунктов сверху вниз. По большому счёту, не так важно абсолютное значение показателей и кто из поставщиков имеет более репрезентативную выборку опрашиваемых. Последние полгода деловая активность в промышленном секторе Поднебесной остаётся подавленной. Такое состояние дел не вселяет уверенности в безоблачном будущем для сырьевых рынков вообще и для цен на никель в частности.

Основные новости:

- Россия продлит скидку на газ Украине на 3 месяце, может на дольше в случае погашения долга за газ

- Чистая прибыль ГМК Норникель в 2014 г по МСФО выросла втрое – до $2 млрд, EBITDA – на 35% до $5.7 млрд

- ГМК Норникель проведёт buyback до $500 млн с последующим погашением выкупленных акций

- Газпром нефть может выплатить за 2014 г дивиденды в размере 6.47 руб. на акцию (доплата – 1.895 руб. на акцию), реестр – 22 июня

- Группа Fesco проводит выкуп еврооблигаций, выставила оферту по рублёвым облигациям