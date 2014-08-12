EUR/USD ползет вниз на унылых немецких данных

Во вторник евро продолжил ползти вниз по отношению к доллару, фунту и даже слабой иене: вышедшая статистика по Германии показала рекордный с декабря 2012 года спад индекса настроений в деловой среде.



Перед выпуском данных пара EUR/USD потеряла 0,28% (до 1,3344). Есть подозрение, что к окончанию торгов она найдет поддержку на 1,3300, а сопротивление на 1,3400.

Индекс настроений в деловой среде Германии рухнул с 27,1 до 8,6 (при прогнозированных 18,2). Это очень серьезное падение, которое однозначно спровоцировано геополитическими вопросами, введением санкций в отношении России, ответного торгового эмбарго со стороны российских властей и общей нестабильностью в еврозоне.