Девятая "винда" исправит огрехи "восьмерки"

Девятое поколение операционной системы Windows, носящей кодовое имя Threshold, будет более ориентировано на персональные компьютеры, нежели "восьмерка": Microsoft чутко реагирует на постепенное возвращение от планшетных устройств к традиционным ПК. Девятая "винда" уже готовится к выпуску. Сообщается, что обновиться до новой ОС можно будет бесплатно. Бета-версия новой операционки ожидается уже в конце этого года, а первый финальный релиз будет готов в первой половине 2015 г.



В интерфейсе готовятся серьезные изменения, которые по большей частью будут являться хорошо забытым старым. Так, вернется классическое меню "Пуск" и запуск сенсорных приложений в окне. Знакомые с внутренними делами компании инсайдеры сообщают, что выпуск Windows 9 является более приоритетной задачей, нежели разработка апдейтов с новой функциональностью для нынешней линейки 8.1. Все новые функции переносят уже в следующую версию.

Таким образом, в запланированном на 12 августа Windows 8.1 Update 2 не будет ничего кардинально нового, а Windows 8.1 Update 3 могут вообще полностью отменить.



Большая часть функционала ориентирована именно на стационарные компьютеры. Известно, что в нынешней версии системы мобильные устройства ставились во главу угла, так как компания активно стремилась завоевать рынок смартфонов и планшетов. Этот период пришелся на стагнацию и снижение на рынке стационарных компьютеров. Видимо, тогдашнее руководство во главе со Стивом Балмером посчитало нужным "переквалифицироваться в управдомы" и перекроить Windows под мультиплатформенную "ось" с уклоном на портативные гаджеты. Пользователям новая винда не особо пришлась по вкусу: многие требовали возвращения старого функционала, такого как, например, исчезнувшая кнопка "Пуск".



Windows 8 получала отрицательные отзывы со стороны владельцев компьютеров без сенсорного дисплея, в том числе из-за преобладания интерфейса Metro. Пользователи критиковали измененный интерфейс, заставляющий тратить дополнительное время на обучение работе с новой операционной системой. Главный маркетинговый директор Microsoft Тами Реллер в одном из интервью сказал, что некоторые ключевые элементы Windows 8 будут изменены при выпуске обновленной версии системы Windows 8.1. Это было воспринято некоторыми СМИ как фактическое признание неудачи компании с выпуском "восьмерки". Сейчас Microsoft необходимо быть готовой к тому, что десктопная составляющая операционки отвечает требованиям и ожиданиям пользователей стационарных компьютеров. Конечно, это не значит, что ранее объявленная стратегия "единой Windows", которая предусматривает общую экосистему для всех устройств, отменяется. Будет просто доработана операционная часть.



Полностью на десктопы новая операционная система не вернется: не исчезнут магазин Windows Store и доставивший многим неудобство начальный экран с "плиточным" интерфейсом. Вместо этого компания фокусируется на том, чтобы обеспечить пользователям сходный с Windows 7 функционал на десктопах, одновременно поддерживая и мобильную экосистему. Что ж, нет оснований не надеяться на чудо: Windows 7 ранее удалось исправить полный маркетинговый провал с Vista. Возможно, Windows 9 удастся повторить подвиг "семерки".