Поведение основных валют на прошлой неделе

Прошлая финансовая неделя завершилась отличными новостями для доллара: он вырос к корзине основных валют. Это связано с тем, что в США вышла оптимистичная статистика по занятости в июне. Теперь финансовый мир активно сплетничает о том, повысит ли ФРС процентные ставки. Индекс USD начал подниматься после двухмесячного минимума, который наблюдался в начале прошлой недели.

Пара USD/JPY в пятницу закрылась на 102.05, после того, как в четверг достигла своего максимума 102,25.

Пара EUR/USD по итогам недели закрылась на 0,35% ниже: евро «подсел» после информации от ЕЦБ о наличии комплекса «нетрадиционных» мер против инфляции в еврозоне. В четверг стало известно, что рекордно низкие ставки остаются без

изменений.

А вот Банк Англии туманно высказывается о том, что не за горами повышение процентных ставок по фунту, и сейчас фунт против доллара приближается к своему максимуму за шесть лет.

Австралийский доллар лихорадит: в четверг он упал после заявления руководителя резервного банка Гленна Стивенса о переоцененности национальной валюты, а в пятницу подрос.