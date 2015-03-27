Стало известно, что будет с рублем в ближайшей перспективе

Российский рубль в обозримом будущем продолжит свое укрепление. Минэкономразвития рассчитало сценарий падения доллара по отношению к рублю. По самым оптимистичным данным, в ближайшее время доллар будет стоить всего 40 рублей. Однако этому должны поспособствовать сразу несколько факторов. Сегодня стал известен последний прогноз Министерства экономического развития России. По данным ведомства, практически вне зависимости от цены на нефть, американская валюта все равно упадет до 40 рублей. Конечно, это не произойдет сегодня или завтра, а прогноз рассчитан на перспективу. Но существует и альтернативная версия изменения курсов валют, согласно которой доллар будет стоить 50 рублей. Однако тот или иной сценарий более актуален для 2018 года. Правда, нужно оговориться, что доллар может упасть и быстрее, если на него повлияют какие-либо макроэкономические или политические составляющие. В настоящее время, по мнению специалистов Минэкономразвития, доллар будет снижаться планомерно. В прогнозе существуют предположения, что цена на нефть неизбежно начнет идти вверх, так как дальнейшее падение будет абсолютно никому не выгодно. К концу 2018 года по прогнозам экспертов из России, баррель нефти будет стоить 100 долларов, как и прежде. Что же касается ближайшей перспективы, то доллар до конца 2015 года должен закрепиться на уровне 55 рублей, считают в ведомстве. В течение следующего года изменения на рынке валют будут незначительными, после чего наступить заметное укрепление рубля.





