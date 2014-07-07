Нефтяные фьючерсы стабильно снижаются в понедельник

Фьючерсы на нефть почти не изменились в цене, они торгуются на уровне четырехнедельных минимумов. Пока опасений по поводу перебоев с поставками из Ближнего Востока не наблюдается.

Во время утренних европейских торгов на бирже ICE в Лондоне нефть марки Brent с поставкой в августе снизилась до минимума $110,46 за баррель (самый слабый уровень с 12 июня). На Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в августе тоже дошла до минимума $103,73.

Итоги прошлой недели в напряженной ситуации в Ливии: повстанцы договорились, что откроют два порта для экспорта нефти. Сейчас эти терминалы могут экспортировать до 560 тыс. баррелей нефти в день, а это почти половина объема экспорта нефть из страны.

Но в то же время цены на нефть снижаются в ходе последних сессий — этому способствуют новости из Ирака: в южной части экспорт нефти не пострадает от насилия, охватившего северную часть в последние недели.

Сейчас инвесторы ждут ключевых экономические данные из Китая и США, чтобы оценить здоровье мировой экономики. Отчеты из Китая должны опубликовать уже в среду (данные по инфляции потребительских цен), а в четверг будет доклад о торговом балансе.