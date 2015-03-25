Цена на Brent выросла к началу американской сессии

В среду днем цена на нефть эталонных марок выросла параллельно с тем, как сдавал свои позиции доллар США. По отношению к корзине валют доллар потерял сегодня 0,5% - соответственно, и нефть стала более привлекательной для держателей других валют. Brent с поставкой в мае торгуется на 17.48 мск по 55,32 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI стоят 47,45 долларов, в данный момент снова начав снижаться, хотя буквально час назад они достигли уровня 48,31 доллар за баррель.

Вчера в интервью агентству Reuter один из делегатов ОПЕК сказал, что мировой спрос на нефть сейчас стал сильнее, чем ожидалось, и это должно помочь нефти удерживаться на уровне 55 — 60 долларов в течение ближайших двух месяцев. Правда, есть признаки возрастающего избытка запасов в США, а Китай, по слухам, переполнил свои хранилища и теперь перестанет покупать черное золото в силу банального отсутствия свободной тары под него.