Рубль дорожает против доллара четвертую сессию подряд

Во время торгов в среду днем курс рубля против доллара активно растет, по данным бирж — это уже четвертый день укрепления российской нацвалюты. Кроме того, со вчерашнего дня рубль стал укрепляться и против евро. По словам экспертов, движение курсов связано с налоговым периодом и падающим спросом на валюту.

Курс доллара к 14:16 мск составил 57,106, по данным investing.com. На Московской бирже в это время пара USD/RUB торговалась на уровне 56,895. Пара EUR/RUB торговалась на отметке 62,656 и 62,492 (на Московской бирже).

Аналитики утверждают, что рубль наконец почувствовал свою силу и отыгрывает смещение валютных потоков на бирже в свою пользу. На сегодня, к примеру, намечены масштабные перечисления в бюджет НДПИ и акцизов. Для этого экспортерам и другим игрокам рынка придется продавать валюту, которой они запасались ранее в надежде на ее рост.

Кроме того, на фоне скачка доллара и евро вверх (в конце прошлого года) импорт в последнее время существенно сократился и поэтому иностранной валюты для покупок импортных товаров необходимо меньше. Спрос на валюту также снизился, когда российские компании прошли пик выплат по корпоративным долгам.

В итоге на сегодняшней сессии на Московской бирже доллар опускался до отметки 56,612 руб., а евро - до 62,087 руб.

Прогнозы российских аналитиков довольно позитивные. Так, Андрей Зайцев из Абсолют банка считает, что нынешние границы — это еще не предел. "Ожидаемый торговый диапазон: 56-58 руб. за доллар. Судя по всему, укрепление рубля обусловлено отголосками налоговых выплат и отсутствием спроса на инвалюту. Впрочем, фундаментальные причины для роста российской валюты по-прежнему отсутствуют", — считает он.

Очередная «ключевая дата» для валютного рынка - 30 марта, когда компании будут платить налог на прибыль.