Доллар падает, но сентябрь все равно заканчивает устойчивым ростом

Сегодня доллар отдыхает от недавнего ралли, но все еще находится очень, очень близко к четырехлетнему пику против корзины из основных валют и близок к тому, чтобы установить максимальный ежемесячный рост более чем за год. За прошедшие три месяца индекс доллара вырос более чем на 7%, и это частично ведет к ожиданиям того, что ФРС увеличит процентную ставку.

Некоторые аналитики предостерегли, что долларовое ралли длиной в три месяца, вполне возможно, скоро выдохнется, особенно против иены. Вчера USD/JPY обновила шестилетний максимум (109,75 иены за доллар), а к вечеру торговалась на уровне 109,30. Всего за месяц американец вырос относительно иены на целых 5%.



Евро за вчерашний день немного подрос и торговался на уровне 1,2688 относительно доллара. Фунт торговался на двухнедельных минимумах к американцу: GBP/USD к концу вчерашнего торгового дня торговалас на 1,6222. Что творится с долларом по отношению к рублю — хорошо известно: он продолжает обновлять один исторический максимум за другим, приблизившись к границе, после которой Центробанк вынужден будет вмешаться в ход ситуации. По состоянию на 10 утра мск USD/RUB торговалась на уровне 39,79.



