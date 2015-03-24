Золото во вторник торгуется выше $1190 за унцию

В ожидании новых отчетов из США и на фоне падающего доллара фьючерсы на золото с поставкой в апреле пошли в рост — к 15:56 мск они торговались на уровне $1192,40 за унцию. Этот рост цены отмечается пятую сессию подряд, а сегодня стоимость золота дошла до двухнедельных максимумов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Скорее всего, фьючерсы поддержат на уровне $1167,90, а сопротивление будет на отметке $1200,00.

Вчера золото подешевело на $3,10 — до $1187,70 за унцию. Но перед этим прошлая неделя охарактеризовала рост золота в цене на $26,70, тем самым показав самый большой недельный прирост с начала года.

В то же время фьючерс на серебро подорожал на 0,38% - до $16,958 за тройскую унцию.