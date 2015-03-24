Нефть опять дешевеет. Факторы давления — Китай и Саудовская Аравия

Цена на нефть упала во вторник после того, как активность в производственном секторе Китая упала до 11-месячного минимума, а Саудовская Аравия объявила о небывало высоких уровнях своего производства. На момент 10.45 мск Brent с поставкой в мае стоит 55,48 долларов за баррель, майский фьючерс на WTI — $ 46,81 за баррель.



Китайский PMI упал в марте до 49,2 пункта, в то время как точкой, отделяющей рост активности от сокращения, является 50. Опасения по поводу силы второй в мире экономики возросли. Что касается конкретно нефти — при слабом производстве в Китае возникает вероятность падения спроса на энергоносители. «Учитывая то, что предварительные данные PMI для одного из крупнейших в мире импортеров сырья оказались ниже, чем предварительно оценивалось, мы ожидаем, что и WTI, и Brent сегодня существенно упадут», — высказывались аналитики сингапурской компании Philllip Futures.

Масла, то есть, нефти в огонь подлила еще и Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель «черного золота». Сегодня ночью она отчиталась о том, что февральский выход с ее месторождений приблизился к рекордным показателям: почти 10 млн баррелей в день.

Оба этих печальных для нефтяных цен фактора ведут к тому, что глобальный переизбыток поставки на мировые рынки составит порядка 2 млн баррелей в день.