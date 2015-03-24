Заявления Марио Драги укрепили евро — глава ЕЦБ обещает рост в еврозоне

Накануне вечером глава Европейского центрального банка Марио Драги общался с журналистами и политиками, и в одном из ответов он отметил, что экономический подъем в еврозоне набирает скорость, а предпосылки для этого становятся все более явными и сильными.

Драги заявил, что такая ситуация складывается из-за падения цен на нефть, а также связывает это с постепенным укреплением внешнего спроса, мягкими условиями привлечения денег благодаря стимулирующей монетарной политике регулятора. Кроме того, все это помогает укрепиться евро. Он добавил, что ЕЦБ прогнозирует сохранение очень низкой или даже негативной инфляции в ближайшие месяцы, но уже к концу года инфляция должна начать постепенно расти.

Ключевым фактором во всей этой схеме, по словам Марио Драги, остается программа количественного смягчения. В рамках нее регулятор постепенно выкупает гособлигации и ипотечные бумаги. "В целом объем покупок активов составит до 60 млрд евро в месяц. На данный момент темпы покупок позволяют говорить о том, что показатель в 60 млрд евро в марте будет достигнут. Сейчас мы не видим сигналов того, что ЕЦБ может столкнуться с недостатком бумаг для выкупа. Отклик участников рынка пока предполагает, что реализация программы будет спокойной, и ликвидность рынка останется достаточной", - заявил Драги.

По данным ЕЦБ, за прошлую неделю выкуплено суверенных бондов на сумму 26,3 млрд евро. Для сравнения, неделей раньше объем выкупа облигаций составил всего 9,751 млрд евро. Плюс к этому, ЕЦБ за прошлую неделю выкупил ипотечные бонды на 60 млрд евро и бонды, обеспеченные активами (ABS) на 4 млрд евро.

Глава ЕЦБ также подтвердил вчера, что регулятор продолжит выкупать гособлигации как минимум до сентября 2016 года, либо до стабильного улучшения инфляции (ближе к намеченной 2%). По прогнозу ЕЦБ, инфляция в 2015 году будет нулевой, в 2016 году - 1,5%, в 2017 году - 1,8%.

После выступления Марио Драги в понедельник пара EUR/USD выросла с уровня 1,0894 до 1,0964. К закрытию торгов пара была на уровне 1,0945, однако сегодня к 10:42 мск евро уже немного опустилась - до отметки 1,0939 доллара, по данным портала investing.com.

