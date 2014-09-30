Нефть продолжает идти вниз

Цена на нефть сегодня опять снижается, несмотря на вчерашнюю легкую коррекцию вверх. За вчерашний день ноябрьские фьючерсы на WTI прибавили 1,03% (на товарной бирже Nymex) и к концу дня стоили 94,57 доллара за баррель. Фьючерсы на BRENT на ICE прибавили 2 цента, добравшись до $97,2 за баррель.

Однако сегодня нефть опять дешевеет. На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость октябрьских фьючерсов WTI упала на 25 центов, до 94,32 долларов. Снижается и стоимость Brent : ноябрьские фьючерсы стали дешевле в Лондоне, потеряли 10 центов и стоят сегодня $97,10.