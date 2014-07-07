Какие отчеты ждем от американских компаний на этой неделе?

Узнать, насколько оправданы рекордные показатели основных индексов, смогут на фондовых рынках США после публикации отчетов компаний на этой неделе.

Есть вероятность, что прибыли второго квартала могут быть существенно выше прогнозируемых, есть также небольшая вероятность роста прибылей компаний, входящих в S&P 500 (он должен превысить 10% впервые за три года). В прошлый четверг после данных о высоком показателе занятости некоторые экономисты заговорили о возможности 4%-го роста ВВП во втором квартале в пересчете на год после сокращения на 2,9% в первом квартале.

По мнению опрошенных агентством Reuters экономистов, прибыли компаний вырастут на 6,2% во втором квартале, на 10,9% в третьем и на 11,9% - в четвертом квартале. В последний раз рост прибылей превысил 10% (3 квартал 2011 г.), составив 18%.

Как считает директор по инвестициям Solaris Group Тим Гриски, есть шанс, что прибыли вырастут больше, чем на 10% в этом квартале, однако этот шанс небольшой. Пока все внимание - на отчете о занятости.

Из ожидаемых на этой неделе отчетов — данные от производителя алюминия Alcoa Inc, который сообщит результаты второго квартала после закрытия торгов - во вторник, Розничная сеть Family Dollar Stores Inc опубликует отчет в четверг, а крупнейший банк США по объему ипотечного кредитования Wells Fargo & Co - в пятницу.