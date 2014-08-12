По евро бьют данные о ВВП и инфляции

Во вторник евро упал против доллара и иены на фоне опасений, что слабые показатели экономического роста и инфляции еврозоны вынудят Европейский центральный банк активизировать меры по укреплению восстановления в регионе.

Пара EUR/USD снизилась на 0,12% до 1,3366, находится недалеко от девятимесячного минимума 1,3332, достигнутого в прошлую среду. Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,3300 и сопротивление на 1,3400.

В четверг инвесторы ожидают выпуска предварительных данных по экономическому росту еврозоны во втором квартале, а также отчетов Германии и Франции, на фоне прогнозов слабых показателей. В тот же день еврозона также опубликует пересмотренные данные по потребительским ценам за июль. Как ожидается, ежегодный уровень инфляции останется неизменным на 0,4%, что значительно ниже 2%-ного целевого уровня ЕЦБ.

В июне ЕЦБ сократил ставки до рекордно низких значений в попытке предотвратить растущие дефляционные давления в регионе, а опасения по поводу расхождения денежно-кредитной политики между ним и другими крупными центробанками продолжают оказывать давление курс единой валюты.

Пара EUR/JPY почти не изменилась на 136,69, держится выше 8,5-месячного минимума 135,71, достигнутого в пятницу.

Евро стабилен по отношению к фунту, пара EUR/GBP торгуется на 0,7971.