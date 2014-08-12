Евро дешевеет в преддверии публикации данных от ZEW

На ранних торгах во вторник иена продолжает оставаться под давлением против большинства основных валют на фоне некоторой стабилизации ситуации в Украине и Ираке, снижающей спрос на активы-убежища. Евро/доллар вновь дешевеет, теряя уже больше половины завоеванного в пятницу в преддверии публикации данных от ZEW по Германии и Еврозоне в целом. Аусси несколько подрос после публикации в Австралии сильных данных от NAB по Индексам делового доверия и деловых условий, а также по Индексу цен на жилье. «Рост иены на прошлой неделе был обусловлен всплеском геополитической напряженности», - отмечает Этсуко Ямашита из Sumitomo Mitsui. – «Доллар/иена остается зажатым в диапазоне Y101-Y103, и, если на этой неделе мы не увидим каких-то серьезных сюрпризов из США, то паре, вероятно, не удастся в обозримом будущем покинуть данный коридор».