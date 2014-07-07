Центробанк освободит Visa и MasterCard от взносов, если те присоединятся к создаваемой НСПК

Руководители международных платежных систем Visa и MasterCard получили предложение от Центробанка РФ присоединиться к создаваемой Национальной системе платежных карт (НСПК), чтобы не платить огромные обеспечительные взносы. По подсчетам Morgan Stanley, системы MasterCard и Visa должны заплатить до 31 октября 2014 года взносы на сумму около $2,9 млрд.

Центробанк поясняет свои предложения не как ультиматум, а как повод к более тесному сотрудничеству. Так, в письме Первого зампредседателя ЦБ Георгия Лунтовского от 27 июня 2014 года говорится, что создания операционного и платежного клирингового центров недостаточно для признания системы национально значимой — по закону такая система освобождается от уплаты взноса. А взаимодействие с НСПК освободит международные платежные системы от уплаты взносов и штрафов. Чтобы избежать взносов и штрафов, Минфин РФ предлагает найти локального партнера, который будет признан национально значимым, и через него проводить операции.

По словам представителей платежных систем Visa и MasterCard, они готовы рассматривать предложения по сотрудничеству, но пока нет самой системы, нет возможности разработать систему и механизм работы.

Напомним, в июле 2014 года Центробанк должен решить, будет он создавать систему на базе существующих платформ или построит ее с нуля. Еще одна сложность в том, что пока нет системы национальной как таковой, обеспечивать взносы с компаний все равно необходимо, либо давать им отсрочку платежа. В то же время Центробанк не намерен запрещать проводить транзакции в рамках внутреннего трафика и тогда Visa и MasterCard не потеряют эту часть бизнеса.