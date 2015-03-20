Евро растет — Греция дает новые обещания

В пятницу утром пара EUR/USD начала расти, уже к 8:54 мск она торговалась на уровне 1,0687 (рост на 0,27%). Скорее всего, инвесторы позитивно реагируют на новость о новых обещаниях Греции.

Представители страны пообещало лидерам Германии, Франции и Евросоюза ускорить реализацию намеченных реформ, пишет сообщила "Немецкая волна". Полный список реформ будет готов в ближайшие дни, сообщила сегодня ночью канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако, она также уточнила, что Греции никто не обещает досрочного предоставления пока еще не перечисленных кредитов. "Все должно быть сделано быстро", - сказала Меркель.

Основание для дальнейшей работы - соглашение, которое заключили министры финансов еврозоны 20 февраля, когда продлили программу помощи Греции. "В духе взаимного доверия мы все готовы ускорить работу и завершить ее как можно быстрее", - говорится в заявлении министров. Там же уточняется, что еврогруппа готова собраться как можно скорее.