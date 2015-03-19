Нефть снова дешевеет после кратковременного повышения

Вчера на фоне резкого ослабления доллара после заявления ФРС США резко скакнули вверх цены на нефть. Однако затем, после выхода данных о запасах нефти и бензина США, которые опять оказались выше прогнозных значений, котировки «черного золота снова начали снижаться». Фьючерсы на Brent с поставкой в мае на 9.20 мск стоят 55,49 долларов за баррель, майский фьючерс на WTI торгуется на 45,79 долларах.

«Суровая реальность говорит о том, что цены на нефть пока могут расти только скачкообразно и кратковременно. Слабый доллар сегодня ночью позволил вырасти ценам на сырьевые товары, однако этот рост будет еще долго ограничиваться — до тех пор, пока не произойдет реальный разворот в добыче нефти США», — говорит Рик Спунер, главный рыночный аналитики CMC Markets (Сидней).



Запасы нефти в США выросли на 9,6 млн баррелей на прошлой неделе, что почти втрое больше, чем ожидания аналитиков (данные из Управления энергетической информации США, EIA). Так, запасы в Кушинге (Оклахома) выросли на 2,865 млн баррелей и сейчас оцениваются в 54,4 млн баррелей. Это рекорд с тех пор, как EIA начала отслеживать запасы.

Китай, второй по величине мировой потребитель нефти, может в скором времени сильно снизить свои закупки «черного золота», потому что его запасы достигли своих пределов, а нефтепереработчики сокращают производство. Этот шаг может усугубить глобальное перенасыщение нефтяного рынка.

Но нет худа без добра: зато некоторая поддержка ценам на нефть внезапно поступает из Индии, которая решила импортировать 8 млн баррелей иракской нефти, чтобы пополнить стратегические запасы, воспользовавшись низкими ценами.