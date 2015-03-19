В Греции фиксируют рекордный отток депозитов из банков

Греция уже прочно закрепилась на полосах практически всех информационных изданий — она героиня постоянных новостей и политических скандалов. И каждый раз греческие события непременно оказывают влияние на динамику рынков. На этот раз новостной повод — рекордно большой отток депозитов из греческих банков, зафиксированный за последние несколько лет.

Доходность облигаций банковского сектора Греции падает буквально на глазах, фондовые индексы страны торгуются вблизи исторических минимумов — отчасти даже удивительно, что до сих пор не начались огромные очереди у банкоматов. А ведь греческое население могло бы уже паниковать и бежать за своими кровными, боясь, что ситуация может пойти по кипрскому сценарию. Ан-нет, дождались мы и таких новостей.

Вчера местное издание Ekathimerini сообщило, что отток депозитов только за среду составил примерно 350-400 млн евро — это в несколько раз больше, чем в среднем за несколько последних дней. Самое страшное, что отток вкладов за среду был максимальным с 20 февраля, когда Еврогруппа вроде бы договорилась с греческими властями. Акции банков на этом фоне обрушились на 8%.

Скорее всего, резкий рост закрытия депозитов произошел из-за заявления главы Еврогруппы Йеруна Дейссельблума о возможном ведении в Греции ограничений на движение капитала. Потом был еще ряд заявлений от греческих и европейских чиновников, которые только усилили панику. Но ведь самое забавное - Еврогруппа-то не может ввести в Греции ограничения на движение капитала (ограничить банковские и трансграничные переводы), потому что это во власти только правительства самой страны, да и то исключительно с согласия Еврокомиссии, либо это может сделать ЕЦБ. Конечно, Ципрас понимает, какой болезненной будет такая мера и не торопится реализовывать это действие, а вот ЕЦБ не рискнет стать главным действующим лицом греческой драмы и потому старается по-всякому избежать этого. Фактически Дейссельблум решил надавить на греческое правительство, но своим заявлением сейчас просто напугал вкладчиков и спровоцировал бегство капитала из банков. В теории, конечно, это могло бы заставить греческое правительство начать реформы, однако это тоже маловероятно.

Тем временем, ЕЦБ сегодня планирует возобновить финансирование греческих кредиторов через программу экстренного предоставления ликвидности — высока вероятность, что объем этого финансирования увеличат и он будет больше нынешних 69,4 млрд евро.