Спрос на золото в Азии удвоится к 2030 году, цены поднимутся

Такой прогноз делают аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd. По их мнению, вместе с ростом спроса повысятся и цены на инвестиционное золото и ювелирные украшения. Как подсчитали эксперты банков, спрос со стороны розничных и корпоративных инвесторов будет прыгать почти до 5000 тонн в год к 2030 году с нынешних 2500 тонн. Тогда цены вырастут до уровней выше $2000 за унцию к 2025 году и примерно до $2400 к 2030 году, говорят они. По данным банка, в прошлом году в Китай было импортировано более 20% мирового золота.

В среду драгоценные металлы торгуются вблизи самого низкого уровня с 2010 года — к 10:31 мск фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались на отметке $1145,60 за унцию. Доллар в это время укрепился, а американские акции выросли. Спрос в Индии и Китае (а это крупнейшие покупатели в мире) составит 900-1000 тонн золота в каждой стране, а центральные банки купят еще около 400 тонн, согласно прогнозам Всемирного золотого совета.

"Все наши взгляды будут устремлены на рост спроса на физическое золото в Азии", - говорит Уоррен Хоган, главный экономист ANZ. "Золото будет иметь большую инвестиционную роль и это будет очень заметно".

Банк пока имеет краткосрочную цель в $1100, но утверждает, что цены будут расти до 2030 года вместе с ростом доходов в Азии. Если Китай сдвинется к более открытой экономике и мировая финансовая нестабильность будет продолжаться, цена на золото может вырасти до $3230, сказал он.

Правительства по всему миру добавили 477,2 тонны золота в свои резервы в 2014 году, это второй по величине прирост за последние 50 лет, считает World Gold Council. Центральные банки увеличивали резервы на протяжении последних пяти лет.