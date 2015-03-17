Ближний Восток наращивает мощности и наступает на европейские НПЗ

Планы Саудовской Аравии по расширению местных НПЗ и сохранению своей доли глобального нефтяного рынка означают только одно: увеличение добычи.



Новые планы

Крупнейший в мире экспортер нефти, вероятно, увеличит продукцию в этом году, чтобы «прокормить» новые заводы, еще более усугубив глобальное перенасыщение рынка «черным золотом». Об этом пишут аналитики Societe Generale SA и DNB ASA. Королевство может разогнать добычу до 10 млн баррелей в день уже в апреле, по предположениям Торбьорна Кьюса, аналитика DNB (Осло). Если это произойдет, то это будет двухлетний рекорд по продуктивности за месяц.

«Саудовская Аравия сделает то же самое, что всегда делали и другие члены ОПЕК: произведет столько, сколько она сможет», — сказал Кьюс в телефонном интервью для агентства Bloomberg. — «Другие члены ОПЕК — ОАЭ и Кувейт — вероятно, сделают то же самое, потому что они не хотят больше, чтобы их экспорт искусственно сдерживался».

Отскок стоимости сырья от почти шестилетних минимумов споткнулся, не успев толком начаться: возникли опасения, что глобальный переизбыток предложения может усугубиться. Производство в США и объем запасов продолжают расти и находятся на самом высоком уровне за последние 30 лет. На это не повлиял даже прошлогодний обвал цен почти на 50%. ОПЕК накачала больше, чем ей необходимо, на 30 миллионов баррелей.



Новые мощности



Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман, по информации от JBC Energy GmbH (Вена), повысят свои перерабатывающие мощности в совокупности до 5,4 млн баррелей в день уже в этом году. Это на 17% больше в сравнении с 2014 годом. К 2020 г, по оценкам консультантов, они будут в состоянии обрабатывать 6 млн баррелей ежедневно.

Саудовская Аравия планирует запустить работу подразделения по изготовлению бензина на новом заводе в Янбу на Красном море уже в середине этого года. Мощность нового производства составит 400 000 баррелей в день. Второй завод той же мощности планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году в городе Джазан. Экспорт нефтепродуктов из Королевства вырос на 44% в течение только прошлого года — это произошло после ввода в эксплуатацию НПЗ Джубайль.

В ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби практически удвоила пропускную способность НПЗ Рувайс, до тех же 400 000 баррелей в день. Международная Нефтяная инвестиционная компания рассматривает возможность открытия завода в эмирате Фуджайра — и это производство будет обрабатывать 200 000 баррелей ежедневно.

В Кувейте 13 млрд долларов отводится на открытие НПЗ Аль-Зур, которое предположительно откроется в 2020 году и будет иметь мощность 615 000 баррелей в день. В Омане заключены контракты на строительство завода, который будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года и обработает 230000 баррелей в день.



Новые медвежьи следы



Майк Виттнер, руководитель отдела нефтяных исследований Societe Generale, говорит: «Очевидно, план — в том, чтобы увеличить экспорт продукции и попытаться захватить дополнительную часть рынка. Они должны будут еще больше увеличить добычу. В любом случае, это всё медвежьи сигналы». С 2010 года Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ увеличили свою совокупную добычу сырья примерно на 3 млн баррелей в день, по данным ОПЕК. Эта «теплая компания» предполагает, что она добывала в феврале 30.022 млн баррелей в день, что на 1,9 млн больше, чем прогноз глобального спроса на ее нефть.

В соответствии с BNP Paribas SA, эффект от дополнительного производства нефти в этих странах будет частично приглушен, если нефть будет предварительно перерабатываться на месте, прежде чем экспортироваться. Зато это все заметно повлияет на рыночные цены реализации нефтепродуктов, топлива и на прибыль европейских и азиатских переработчиков, которые потеряют свои монополии и вынуждены будут конкурировать с арабами.

Саудовская Аравия увеличила свою добычу сырья до 9,85 млн баррелей в день в течение прошлого месяца, это наивысший показатель с сентября 2013 года. Страна не собирается уступать свою долю на рынке и будет продолжать поставлять достаточно, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Об этом сказал министр нефтяной промышленности королевства, Али аль-Наими в Берлине 4 марта.

«У Саудовской Аравии есть реальные возможности не только говорить об этом, но и делать это», — говорит Мисвин Махеш, аналитик Barclays Plc в Лондоне. — «Они прекрасно знают, сколько еще нефти они держат под землей, и ориентируются на это».

Вся эта информация вряд ли благоприятно сказывается на мировых нефтяных рынках.