Цены на нефть продолжают снижаться и упадут еще ниже

На момент 12.55 мск на Nymex майский фьючерс на WTI стоит $ 45,52. На лондонской бирже ICE нефть марки Brent с поставкой в мае снизилась до 53,34 доллара за баррель. Снижение цены обусловлено тем, что участники рынка ждут свежей порции еженедельной информации о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Обеспокоенность вызывает еще и уменьшающееся количество резервных мощностей под нефть в Китае и Америке.
Кроме того, нефтяные
«быки» получили вчера очередную порцию
плохих новостей из неожиданного
источника: от ФРС. Добыча американской
нефти продолжает расти, несмотря на
обвал цен. Индекс
добычи нефти ФРС вырос в феврале на 0,4%
по сравнению с январем и на 14,4% в годовом
выражении. Экономист Morgan Stanley Тед
Виземан в записке для клиентов отметил,
что дисбаланс спроса и предложения на
нефтяном рынке пока еще не привел к
снижению поставок из США.
Крутое пике цен на нефть оказывает влияние на бурение новых нефтяных и газовых скважин. Индекс ФРС по этой деятельности снизился в феврале на 17,4% по сравнению с январем и упал на 21,4% в годовом выражении. Аналитики нефтяной промышленности говорят, что сокращение разработки новых скважин в конечном итоге приведет к снижению производств. Но на основе последних данных ФРС мы можем видеть, что пока результатов спада бурения не заметно. А на рынке, где цены уже находятся под давлением переизбытка нефти, это очень неутешительная картинка.