Цены на нефть продолжают снижаться и упадут еще ниже

На момент 12.55 мск на Nymex майский фьючерс на WTI стоит $ 45,52. На лондонской бирже ICE нефть марки Brent с поставкой в мае снизилась до 53,34 доллара за баррель. Снижение цены обусловлено тем, что участники рынка ждут свежей порции еженедельной информации о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Обеспокоенность вызывает еще и уменьшающееся количество резервных мощностей под нефть в Китае и Америке.

Кроме того, нефтяные «быки» получили вчера очередную порцию плохих новостей из неожиданного источника: от ФРС. Добыча американской нефти продолжает расти, несмотря на обвал цен. Индекс добычи нефти ФРС вырос в феврале на 0,4% по сравнению с январем и на 14,4% в годовом выражении. Экономист Morgan Stanley Тед Виземан в записке для клиентов отметил, что дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке пока еще не привел к снижению поставок из США.



Крутое пике цен на нефть оказывает влияние на бурение новых нефтяных и газовых скважин. Индекс ФРС по этой деятельности снизился в феврале на 17,4% по сравнению с январем и упал на 21,4% в годовом выражении. Аналитики нефтяной промышленности говорят, что сокращение разработки новых скважин в конечном итоге приведет к снижению производств. Но на основе последних данных ФРС мы можем видеть, что пока результатов спада бурения не заметно. А на рынке, где цены уже находятся под давлением переизбытка нефти, это очень неутешительная картинка.