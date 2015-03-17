Политика Банка Японии: всё идет по плану

Банк Японии сохраняет свою масштабную программу стимулирования и сигнализировал о своей убежденности в том, что устойчивый рост экономики будет способствовать достижению амбициозных целей, не прибегая к непосредственному дополнительному смягчению монетарной политики. Однако японский регулятор продемонстрировал несколько более пессимистичный взгляд на перспективы цен, хотя подчеркнул, что замедление инфляции в стране было обусловлено временным снижением цены на нефть. Как и ожидалось, Банк Японии продолжит печатать деньги в примерном годовом темпе 80 трлн иен (659 млн долларов).



«Годовая потребительская инфляция, очевидно, будет сведена к нулю процентов в скором времени — это связано со снижением цен на энергоносители», как заявили представители японского регулятора. Еще месяц назад господин Курода, руководитель Банка Японии, высказывался более оптимистично, говоря, что инфляция «затормозится на некоторое время». В январе индекс инфляции замедлился до 0,2%, что в десять раз ниже целевого уровня Банка Японии. Соответственно, центробанк будет усиливать свою и без того агрессивную программу скупки активов в 2015 году.

«Сейчас Банк Японии продолжает утверждать, что замедление инфляции связано с проблемами на нефтяном рынке. Учитывая, что с японскими фондовыми бумагами сейчас все в порядке, нет никакой необходимости для облегчения политики прямо сейчас», — говорит Хирояки Муто, старший экономист Sumimoto Mitsui Asst Management. — «Тем не менее, Банк Японии, вероятно, придется отодвинуть свои планы по достижению целевого уровня инфляции еще на два года».

Во время пост-брифинга Харухико Курода вновь подтвердил, что наблюдается подъем экономики в стране, и это подтолкнет компании к повышению зарплат и капитальных расходов. Экономика Японии выходит из прошлогодней рецессии благодаря долгожданному отскоку экспорта и производственных показателей. Но частное потребление остается слабым, поскольку семьи по-прежнему сдерживают расходы после прошлогоднего повышения налогов и роста стоимости жизни из-за слабой иены.