Нефть опять дешевеет

0
5 391
Цены на нефть
снова падают: Китай выпустил слабую
статистику, а доллар продолжает
укрепляться. Всё это не дает нефти
поводов для роста. Фьючерсы на нефть
марки Brent стали
дешевле на 31 цент и стоят теперь 96,69
доллара за баррель. WTI
тоже дешевеет, потеряв
55 центов до 92,99 долларов за баррель.
Китайские данные, которые были опубликованы в выходные, свидетельствуют о том, что спрос на нефть будет ослабевать. Это приводит к дальнейшему удешевлению «черного золота». Перебоев в поставках с Ближнего Востока не предвидится, поэтому инвесторы не удерживают длинные позиции на нефти. Позиции закрываются для фиксации прибыли, и цена уползает всё дальше от стодолларовой отметки.