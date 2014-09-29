Нефть опять дешевеет

Цены на нефть снова падают: Китай выпустил слабую статистику, а доллар продолжает укрепляться. Всё это не дает нефти поводов для роста. Фьючерсы на нефть марки Brent стали дешевле на 31 цент и стоят теперь 96,69 доллара за баррель. WTI тоже дешевеет, потеряв 55 центов до 92,99 долларов за баррель.



Китайские данные, которые были опубликованы в выходные, свидетельствуют о том, что спрос на нефть будет ослабевать. Это приводит к дальнейшему удешевлению «черного золота». Перебоев в поставках с Ближнего Востока не предвидится, поэтому инвесторы не удерживают длинные позиции на нефти. Позиции закрываются для фиксации прибыли, и цена уползает всё дальше от стодолларовой отметки.



