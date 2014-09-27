Рубль рекордно упал относительно доллара

Вчера на Московской бирже произошло очередное неприятное эпохальное событие: рубль обновил свой исторический минимум по отношению к доллару. «Зеленый» торговался вчера за границей 39 рублей. Курс евро тоже вырос (до 49,74 руб.). Причин падения — предостаточно: российские экспортеры начали продавать меньше валютной выручки, а кроме того, доллар всю неделю укреплялся по отношению практически ко всем остальным мировым валютам.

Позиции рубля вызывают опасение: геополитика в сочетании с санкционной войной, укреплением доллара и общеэкономическими событиями не оставляют ему никаких шансов на укрепление в ближайшее время. Что будет после того, как отменят валютный коридор — остается только гадать. Многие эксперты предрекают девальвацию национальной валюты.



